Джакарта, 31 августа, 2021, 14:09 — ИА Регнум. Количество жителей Индонезии, прошедших полную вакцинацию против коронавируса, составляет 35 855 211 человек или 17,22% населения страны, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Первую дозу вакцины против коронавируса получили 63 111 288 жителей или 30% населения страны. Всего власти Индонезии намерены вакцинировать 208 265 720 человек.

Полную вакцинацию против коронавируса в Индонезии прошли 1,5 млн медиков, 19 млн госслужащих, 1,9 млн учителей, 3,7 млн пожилых людей, 9,1 млн людей с ограниченным возможностями, 1,7 млн подростков в возрасте 12−17 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, число случаев заражения коронавирусом в Индонезии продолжает расти.