Брюссель, 31 августа, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Цель по вакцинации 70% взрослого населения от коронавируса достигнута. Об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в Twitter.

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«Семьдесят процентов взрослых в ЕС полностью вакцинированы», — констатировала фон дер Ляйен.

Она добавила, что кампанию по вакцинации в ЕС следует продолжить, так как нужно «двигаться дальше». Кроме того, ЕС намерен и дальше помогать своим партнёрам вакцинировать мировое население.

Как сообщало ИА REGNUM, к 21 августа в ЕС отчитались о вакцинации 250 млн жителей стран ЕС от заболевания COVID-19.

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