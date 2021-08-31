Новосибирск, 31 августа, 2021, 14:00 — ИА Регнум. В Новосибирской области, по данным на сегодня, 31 августа, за минувшие сутки было выявлено 175 новых случаев заражения коронавирусом. Днём — 167 случаев.

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«Скончались ещё тринадцать пациентов: мужчины в возрасте 69 лет, 82 года и женщины в возрасте 60 лет, 64 года, 69 лет, 75 лет, 76 лет, 78 лет, 80 лет, 81 год, 82 года, 82 года, 88 лет. Всего в регионе умерли 2657 человек, — сообщает оперативный штаб региона. — В отделениях реанимации находятся 160 человек, на ИВЛ — 18 пациентов».

Всего в регионе зарегистрирован 58 501 случай заражения коронавирусом, в том числе у 4507 детей; 47 734 пациента выздоровели (+106 за сутки).