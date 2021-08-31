Стокгольм, 31 августа, 2021, 14:07 — ИА Регнум. Агентство общественного здравоохранения Швеции 31 августа приняло решение продлить действие требования об обязательном наличии ПЦР-теста на SARS-CoV-2 для всех лиц, направляющихся в страну. Об этом написала газета Göteborgs-Posten.

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«Отслеживание цепочек заражения свидетельствует о том, что лица с COVID-19 по-прежнему прибывают в страну», — сообщается на официальном веб-сайте ведомства.

Требование о наличии теста, которое продлено до 31 октября, распространяется как граждан Швеции, так и на иностранцев. Исключения предусматриваются для полностью вакцинированных от COVID-19 пассажиров и детей в возрасте до шести лет.

С 1 сентября то же самое будет применяться к лицам, которые за последние полгода переболели COVID-19.