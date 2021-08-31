Стокгольм, 31 августа, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Работа по укреплению обороноспособности вооруженных сил Швеции идет медленнее, чем планировалось. В работе военного ведомства наблюдаются недостатки как в планировании, так и в реализации утвержденных программ. Об этом со ссылкой на отчет Государственного ревизионного управления Швеции 31 августа написала газета Dagens Nyheter.

ResoluteSupportMedia Шведские военные

Генеральный аудитор Хелена Линдберг подтвердила, что исходное состояние обороноспособности ВС Швеции было хуже, чем предполагали и правительство, и само миноброны.

«По нашей оценке, «Постановление о развитии вооруженных сил» от 2015 года получило недостаточное финансирование по сравнению с тем, что могли бы предпринять вооруженные силы. На самом деле у армии не было возможности реализовать все постановления риксдага и правительства», — говорится в пресс-релизе Линдберг.

Как пишет газета, полная версия отчета на 60 страницах будет представлена в риксдаг 31 августа.