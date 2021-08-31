Джакарта, 31 августа, 2021, 13:43 — ИА Регнум. Число случаев заражения коронавирусом в Индонезии продолжает расти, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 10 534 случая заражения коронавирусом.

По состоянию на 31 августа 2021 года в Индонезии зарегистрировано 4 089 801 носителя SARS-CoV-2.

За сутки побороть коронавирус смогли 16 781 гражданин Индонезии. Всего коронавирусом в стране переболели 3 760 497 жителей.

В период с 30 по 31 августа в Индонезии от COVID-19 умерли 532 жителя Индонезии. Эпидемия унесла жизни 133 023 человек.

В Индонезии зарегистрировано 196 тысяч активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве иностранных дел Индонезии заявили, что еще 85 индонезийских граждан заразились коронавирусом за границей.

Подробнее в материале:Ещё 85 граждан Индонезии заразились коронавирусом за границей