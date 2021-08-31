Воронеж, 31 августа, 2021, 13:43 — ИА Регнум. Мэрии Воронежа разрешено заниматься подготовкой к проведению в мероприятий ко Дню города, который планируется отметить 12 сентября. Решение принято региональным оперативным штабом, документ опубликован 31 августа.

ИА REGNUM Мэрия Воронежа

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В администрации Воронежа сообщили, что подготовка к Дню города будет продолжаться в штатном режиме, программа празднования будет опубликована позже. Однако, уточнили в мэрии, уже известно, что из программы празднования будет исключена Адмиралтейская площадь — никаких мероприятий там проводить не планируют. Не запланировано проведение праздничных мероприятий и на проспекте Революции, однако движение там перекроют — на время праздника проспект станет пешеходной зоной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Воронежской области согласовал начало подготовки к проведению мероприятий ко Дню города, однако добавил, что решение о формате проведения будет приниматься позднее с учетом эпидобстановки.