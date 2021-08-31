Ростов-на-Дону, 31 августа, 2021, 13:30 — ИА Регнум. В Ростовской области занятость коек для пациентов с COVID-19 остаётся очень высокой. Об этом шла речь на заседании регионального оперштаба 31 августа.

Елена Молчанова ИА REGNUM Госпиталь «Ленэкспо»

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По данным донского минздрава, в Ростовской области развёрнуто 30 моногоспиталей. Загрузка коек составляет от 88 до 91%. Провизорные койки также заполнены на 80−85%.

В настоящее время лечение в ковидных стационарах получают 4 004 пациента. К аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 382 человека.