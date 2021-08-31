Санкт-Петербург, 31 августа, 2021, 13:22 — ИА Регнум. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге опустился ниже нормативного значения в 1 единицу, установленного Роспотребнадзором, и составляет на сегодня 0,81 ед.

Https://pixabay.com Стоп ковид

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: спад перед новой волной? – все новости»

Коэффициент показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.

Напомним, в Петербурге уже вторые сутки подряд выявляется немногим более 500 новых носителей коронавируса ежедневно. По этому показателю регион опустился со второй на четвертую позицию в РФ.

По данным городского оперштаба, в Петербурге свободно около 35% коек для больных ковидом и пневмонией, всего развернуто 5591 такая койка.

За минувшие сутки в больницы было госпитализировано 175 пациентов с COVID-19, выписаны из стационаров 42 пациента. В реанимациях находятся 389 человек, на ИВЛ — 158 человек. Амбулаторно лечатся от ковида в Петербурге 19 421 человек.