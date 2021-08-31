Екатеринбург, 31 августа, 2021, 13:16 — ИА Регнум. В Свердловской области на утро 31 августа действовало 42 природных пожара. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лесной пожар

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Общая их площадь составляет 7632,3 га. Локализовано 36 на общей площади 7116,51 га.

Всего за предыдущие сутки ликвидировали 19 пожаров, площадь которых составила 447 га. Борьба с огнём продолжается.