Джакарта, 31 августа, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Индонезия приглашает Малайзию и Сингапур присоединиться к региональным учениям по изучению загрязнения морской среды, сообщает Antara.

(сс) Fabio Achilli Побережье острова Суматра. Индонезия

«Индонезия приглашает Малайзию, Сингапур и членов cовета Малаккского пролива в Японии принять участие в учениях. Для нас будет большой честью, если Малайзия и Сингапур смогут присоединиться», — говорится в заявлении министерство транспорта Индонезии.

Ожидается, что учения пройдут 5−6 октября 2021 года.

Индонезия проинформировала делегации Малайзии и Сингапура о том, что в мае 2022 года государство будет принимать совместные учения главного управления морского транспорта Индонезии, Филиппинской береговой охраны и Японской береговой охраны для готовности к трансграничному загрязнению моря нефтью.

Как сообщало ИА REGNUM, ВМС Индонезии провели боевые учения по авиационной безопасности у острова Брас, который является самым удаленным островом Индонезии.