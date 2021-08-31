Ростов-на-Дону, 31 августа, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Пик третьей волны коронавируса в Ростовской области пройден. Однако эпидемиологическая обстановка остаётся напряжённой. Об этом в ходе заседания регионального оперштаба 31 августа сообщил главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалёв.

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"Ситуация в Ростовской области ещё напряжённая. Но, по нашим оценкам, пик третьей волны [коронавируса] в регионе пройден. И по интенсивности проявления эпидемиологического процесса мы сейчас находимся на плато с сформировавшейся тенденцией к снижению темпов распространения заболеваемости», — сказал глава регионального управления Роспотребнадзора.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области за последние сутки подтверждён 481 случай заражения коронавирусом. С начала пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 124 411 жителей Дона.