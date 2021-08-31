Ростов-на-Дону, 31 августа, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Ещё почти 15 тыс. жителей Ростовской области получили COVID-прививки, завершив участие в вакцинации от коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 31 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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В настоящее время участниками прививочной кампании в Ростовской области стали 1 млн 437,8 тыс. человек (+ 6 554 за сутки). Полностью привились от COVID-19 на Дону 1 млн 234,32 тыс. человек (+ 14 710 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что Ростовская область располагает достаточным запасом антиковидной вакцины. Однако в ряде муниципальных образований прививочная кампании проводится недостаточно высокими темпами.