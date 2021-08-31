Москва, 31 августа, 2021, 12:53 — ИА Регнум. За последние сутки в Москве госпитализированы с коронавирусом 555 человек, скончались 44 пациента. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 31 августа сообщили в оперштабе Москвы.

Mos.ru Медицинский работник у аппарата ИВЛ

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Согласно оперативным данным, на ИВЛ находятся 305 человек.

За сутки в городе выздоровели ещё 1914 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Всего число вылечившихся пациентов увеличилось до 1 446 708.

За последние семь дней выявленные случаи новых заражений показывают устойчивую динамику снижения. Пик заболеваемости пришелся на 26 августа 2021 года, тогда было зафиксировано 1712 новых случаев заражения COVID-19, госпитализированы 494 пациента, на ИВЛ находился 281 человек. Число умерших, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19, достигло 54 человек.

В последующие дни число заболевших пусть и не значительно, но снижалось, опустившись до отметки 1162 заболевших. Что же касается общей ситуации, в оперштабе Москвы отметили, что общее число заболевших на 31 августа составило 1 млн 567 тыс. 538 человек, из них вылечились 1 млн 446 тыс. 708 человек.