Ростов-на-Дону, 31 августа, 2021, 12:52 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 28 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 31 августа.

Коронавирус

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 19 женщин в возрасте от 44 до 95 лет и девять мужчин в возрасте от 60 до 92 лет. У всех пациентов имелись хронические заболевания.

С начала пандемии в Ростовской области жертвами COVID-19 стали 5 988 пациентов.