Вашингтон, 31 августа, 2021, 12:51 — ИА Регнум. В мире число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом составило 217 119 281, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса (США).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 4 510 202 пациента.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся являются США, где с начала пандемии выявлено 39 057 368 инфицированных, скончались 638 711 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным исследовательского центра портала Superjob.ru, чаще всего в России прививку от коронавируса делают граждане, у кого есть дети старше 18 лет (56%) и чьим родителям исполнилось более 65 лет (52%).

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