Ростов-на-Дону, 31 августа, 2021, 12:46 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрирован 481 случай заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 31 августа. Для сравнения: днём ранее положительный результат теста на коронавирус получили 482 человека.

Иван Шилов ИА REGNUM Тест на COVID-19

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Новые носители инфекции выявлены в 53 городах и районах Ростовской области. Наибольший прирост установлен в Ростове-на-Дону (198) и Аксайском районе (десять). Более 14% заразившихся — люди старше 66 лет, более 15% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области выявили 124 411 носителей коронавируса. Выздоровел 107 471 человек.