Сеул, 31 августа, 2021, 12:42 — ИА Регнум. В Южной Корее растёт число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 23 августа в общей сложности в стране выявили 3128 случаев заражения после вакцинации от COVID-19, что составляет 0,04% среди людей, прошедших полную вакцинацию.

По состоянию на 00:00 31 августа в Южной Корее первую дозу вакцины получили 29 млн человек, а обе дозы вакцины — 15,2 млн человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в стране зафиксировали 1372 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 251 421.

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