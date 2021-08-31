Санкт-Петербург, 31 августа, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Государственный музей Эрмитаж выставит на аукцион лимитированную серию NFT цифровых копий мировых шедевров из своей коллекции — работы Леонардо да Винчи, Клода Моне, Винсента Ван Гога и Василия Кандинского. Об этом 31 августа сообщили в пресс-службе музея.

Дарья Драй ИА REGNUM Эрмитаж

Аукцион на площадке ведущей международной блокчейн-экосистемы Binance откроется в 15:00 мск 31 августа и продлится до 7 сентября. В рамках проекта «Ваш токен хранится в Эрмитаже» музей выпустил в свет лимитированную серию NFT с цифровыми копиями мировых шедевров из своей коллекции — «Мадонна Литта» Леонардо да Винчи, «Юдифь» Джорджоне, «Куст сирени» Винсента Ван Гога, «Композиция VI» Василия Кандинского, «Уголок сада в Монжероне» Клода Моне.

«Все токенизированые цифровые произведения созданы в двух экземплярах: один из них будет хранится в Эрмитаже, второй — представлен на маркетплейсе Binance NFT. Все цифровые копии лично подписаны директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским, который заверил подлинность каждой работы из лимитированной серии путем нанесения даты и точного времени их подписания, тем самым придав им абсолютную уникальность, увековеченную в блокчейне. Само место подписания — залы Эрмитажа — также закреплено в метаданных», — уточнили в музее.

Стартовая стоимость каждой цифровой работы составляет $10 тыс. BUSD (BUSD привязано к доллару США в соотношении 1:1. Обладатели BUSD могут обменивать свои токены на фиатную валюту и наоборот, — прим. ред.). Все вырученные от продажи средства перейдут в Эрмитаж.

«Мы не собираемся решать с помощью токенов финансовые вопросы, у нас нет рыночных ожиданий, связанных с их выпуском. Мы хотим посмотреть, как эта форма будет восприниматься. NFT — это философия, это эстетика обладания. Цифровые копии произведений искусства наполняют интернет, где по сути все имеют к ним доступ, но NFT — это чувство собственности, а в нашем случае — чувство причастности к Великому музею», — пояснил Пиотровский.