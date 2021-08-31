Москва, 31 августа, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Словакия использовала всю поставленную в начале 2021 года партию вакцин от COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций.

Mos.ru Вакцина «Спутник V»

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«Словакия использовала всю имеющуюся вакцину «Спутник V» из партии, поставленной в страну в начале года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дополнительные поставки в рамках контракта, заключённого со Словакией, «не планируются».