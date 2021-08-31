Москва, 31 августа, 2021, 12:35 — ИА Регнум. Российская валюта продолжает наступление, достигнув 31 августа свежих двухнедельных максимумов в паре с долларом, который уже вплотную подошел к отметке 73 рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

ИА REGNUM Рубль

«Сказываются высокие цены на нефть и продолжающий ослабление на международной арене USD. После попыток стабилизации в начале недели, доллар снова находится под давлением, все еще отыгрывая голубиную риторику Джерома Пауэлла.

Также против защитного «американца» играет преобладающий оптимизм в рядах инвесторов, которые проигнорировали слабые показатели деловой активности в Китае, сосредоточившись на осторожности Федрезерва и ожиданиях улучшения эпидемиологической ситуации в мире.

Однако дальнейший подъем российской валюты может быть затруднен. Во-первых, позднее на этой неделе доллар может получить поддержку со стороны потенциально сильных экономических данных из США, что приведет к повсеместному отскоку USD от минимумов двухнедельной давности.

Во-вторых, нефть испытывает трудности с дальнейшим ростом и может уйти на коррекцию, вернувшись под отметку $70 за баррель. В-третьих, угасает эффект от налогового периода, который традиционно оказывает поддержку рублю.

Так, не исключено, что пара доллар/рубль оттолкнется от уровня 73 руб. и сократит потери с первичной целью на 73,25 руб. и затем — на 73,50 руб.

Даже в случае нарушения целостности указанной поддержки котировки вряд ли смогут надолго задержаться под этим уровнем», — считает эксперт.

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