Тбилиси, 31 августа, 2021, 12:33 — ИА Регнум. Учебные занятия вначале учебного года в Грузии будут проводиться в дистанционном формате. Об этом 31 августа сообщил на брифинге глава штаба координационного совета страны Георгий Гибрадзе.

Школьный класс

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Учебный год традиционно начнётся в стране 15 сентября, но попасть в школы первые две недели дети не смогут.

«Учебный процесс в школах с 15 сентября до 4 октября будет возобновлен в дистанционном режиме», — сказал Гибрадзе.

Он сообщил, что ограничение также касается высших учебных заведений, профтехучилищ и детских садов. Правило действует вне зависимости от того, являются учреждения государственными или частными.

Стоит отметить, что 31 августа в Грузии также сообщили о продлении запрета на работу муниципального транспорта. Теперь он действует до 13 сентября.