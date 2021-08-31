Кейптаун, 31 августа, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Новый штамм коронавируса C.1.2 в ЮАР может быть более устойчив к вакцинам, сообщили ученые из южноафриканского Национального института инфекционных заболеваний.

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«Мы подозреваем, что (вариант C.1.2) может частично избежать иммунного ответа, но, несмотря на это, вакцины по-прежнему будут обеспечивать высокий уровень защиты от госпитализации и смерти», — пришли к выводу ученые.

Отмечается, что новый штамм имеет несколько общих черт с вариантами «бета» и «дельта», однако обладает и рядом дополнительных мутаций, которые потенциально опасны для человека.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее южноафриканские учёные выявили новый штамм коронавируса, скорость распространения которого сравнима с наиболее опасными штаммами «бета» и «дельта».

По утверждению учёных, новый штамм, который они назвали C.1.2, сейчас охватывает 2% секвенированных образцов, тогда как в мае его доля не превышала 0,2%.