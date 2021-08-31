Тбилиси, 31 августа, 2021, 12:22 — ИА Регнум. Координационный совет Грузии по защите населения от коронавируса продлил действие карантинных ограничений в стране. Об этом 31 августа сообщил на брифинге глава штаба совета Георгий Гибрадзе.

Наталья Стрельцова ИА EGNUM Автобус

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«На основе анализа ситуации сегодня мы приняли дополнительные решения. Ограничение на проезд в общественном транспорте будет действовать до 13 сентября», — сказал Гибрадзе.

Запрет касается работы муниципального транспорта в крупных городах страны. Ранее его ввели на период с 14 августа по 4 сентября. Также пока не будут отменять другие карантинные ограничения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии в течение августа сложилась сложная эпидемиологическая ситуация. Заместитель министра здравоохранения страны Тамар Габуния ранее заявила, что улучшение ожидается к октябрю. На 2 октября назначены выборы в органы местного самоуправления.