Санкт-Петербург, 31 августа, 2021, 12:26 — ИА Регнум. Супруга погибшего украинского рэпера Александра Юшко, известного под псевдонимом Энди Картрайт, Марина Кохал продолжит находиться под стражей в СИЗО до конца октября 2021 года. Такое решение вынес Санкт-Петербургский городской суд, несмотря на то, что следствие больше года не может предоставить доказательств вины обвиняемой, сообщили 31 августа в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Объединенная пресс-служба судов (ОПС) Санкт-Петербурга Марина Кохал и ее адвокат в суде

Во время рассмотрения сроков содержания под стражей следствие и сторона обвинения просили продлить меру пресечения. В свою очередь адвокат Кохал, как и сама обвиняемая, просили избрать в качестве меры домашний арест.

«Адвокаты ссылались на то, что следователь из раза в раз приводит идентичные основания для продления мер. За один год предварительного расследования обвинение не нашло своего подтверждения и опровергается материалами дела. Следствием было представлено заключение экспертизы, в котором отсутствует указание на причину смерти», — рассказали в ОПС.

Как считает защита обвиняемой, на основании данной экспертизы можно сделать вывод о невиновности Кохал, однако обвинение до сих пор с нее не снято.

«Все доводы, указанные следователем, являются голословными и ничем не подтверждены. Просили также учесть, что Кохал не судима, имеет регистрацию, а также малолетнего ребёнка, который нуждается в ее уходе», — подчеркнули в ОПС и уточнили, что адвокат женщины Сергей Лукьянов просил суд вынести частное постановление в адрес следователя за волокиту с расследованием дела.

Выслушав стороны, суд поддержал ходатайство следователя и продлил срок содержания Кохал под стражей до 30 октября 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, части тела 31-летнего Юшко были обнаружены 29 июля 2020 года в квартире дома на Невском проспекте Петербурга. По версии следствия, Кохал убила мужа неустановленным способом, расчленила его тело и пыталась уничтожить улики. Однако до сих пор она не призналась в убийстве. Свои действия с телом она объяснила тем, что муж якобы умер от передозировки наркотиков, а она решила скрыть этот факт. Следствие пытается через экспертизы установить точные причины смерти музыканта и доказать вину обвиняемой.