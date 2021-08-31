Сеул, 31 августа, 2021, 12:20 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 388 675 человек. Об этом 31 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По состоянию на 00:00 31 августа в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 29 031 142 человека. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 56,5%.

Отмечается, что прививку препаратом Pfizer в стране сделали 14 459 867 человек, препаратом AstraZeneca — 11 022 688 человек, препаратом Janssen — 1 189 317 человек, Moderna — 2 359 270 человек.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 598 533 человека. В общей сложности обе дозы вакцины получили 15 218 638 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 1372 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 251 421.

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