Москва, 31 августа, 2021, 12:32 — ИА Регнум. До конца XXI температура на планете неизбежно будет повышаться. Об этом 31 августа сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Изменение климата

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Он отметил, что процесс этот уже не остановить. Даже если человечество полностью перестанет использовать углеводороды, температура не начнет сразу же снижаться. Связано это с инертностью парниковых газов, которые не вступают в химические реакции, что увеличивает срок очищения природы от них.

«До конца столетия потепление неизбежно», — сказал Вильфанд.