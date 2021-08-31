Москва, 31 августа, 2021, 12:10 — ИА Регнум. Из России после массовой драки со стрельбой в подмосковном городе Мытищи выдворены 37 иностранных граждан, работавших в РФ. Такое решение принял суд, передает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяну Петрову.

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По словам Петровой, в полицию были доставлены 66 человек. В отношении участников драки было составлено 134 административных протокола, 54 — за нарушение правил миграционного учета, 65 — за мелкое хулиганство, 15 — за распитие алкоголя.

Суд в ходе рассмотрения дела оштрафовал 49 мигрантов на 5 тыс. рублей каждого. В отношении 54-летней жительницы Чувашии, владелице хостела, где проживали мигранты, возбуждено уголовное дело по ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»).

ИА REGNUM ранее сообщало, 5 августа на улице Пограничной в Мытищах произошла массовая драка мигрантов со стрельбой. В основном в ней принимали участие граждане из стран Средней Азии.

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