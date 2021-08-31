Варшава, 31 августа, 2021, 12:03 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Польши опубликовало 31 августа на своей странице в Twitter новые данные о числе новых заражений за последние сутки в республике. Так, за последние 24 часа в стране зафиксировано 258 новых случаев заражения коронавирусом.

Kurganobl.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения для непривитых и ревакцинация – все новости»

При этом, за последние сутки с диагнозом COVID-19 в республике умерли пять человек, у троих из которых были сопутствующие хронические заболевания.

Наибольшее количество новых заражений — 45 новых случаев — зафиксировано в Мазовецком воеводстве. Наименьшее число случаев (два новых случая) за последние 24 часа зафиксировано в Любушском регионе.

С начала пандемии в Польше подтверждено в общей сложности 2 888 670 случаев заражения коронавирусом, количество умерших с диагнозом COVID-19 достигло 75 345.

В больницах по состоянию на 31 августа находятся 465 пациентов с COVID-19, из них 60 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска объявил, что республика находится на пороге четвертой волны пандемии коронавируса.