Санкт-Петербург, 31 августа, 2021, 12:09 — ИА Регнум. К концу лета 2021 года количество заразившихся коронавирусной инфекции жителей Ленинградской области за время с начала пандемии превысило 63 тыс. человек. Об этом 31 августа сообщили в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За минувшие сутки в Ленинградской области выявлено 202 новых инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, что на одного человека больше, чем днем ранее. Больше всего новых случаев заражения за последние сутки выявлено в областных городах Кириши (16) и Кудрово (12).

Общее количество заразившихся за время пандемии составляет 63 094 человека. За последние сутки выписан по выздоровлению в Ленобласти 81 человек, а общее число победивших коронавирус в регионе достигло 49 899 человек.

От COVID-19 в Ленинградской области скончались за время пандемии 2409 человек, в том числе один человек умер за последние сутки. Это на два случая меньше, чем в предыдущий день.