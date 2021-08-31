Рига, 31 августа, 2021, 12:01 — ИА Регнум. По состоянию на 31 августа 51,8% жителей Латвии старше 12 лет привиты хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса. Об этом сообщил национальный Центрального статистического управления со ссылкой на собственные данные.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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Так, в Латвии сделана 1 502 201 инъекция, 743 033 человека получили первую дозу вакцины и 759 168 человек полностью завершили процесс вакцинации.

Сообщается, что в Латвии проживают 1 653 049 человек в возрасте старше 12 лет. Таким образом, 52% населения, имеющего доступ к вакцинации, получили хотя бы одну дозу вакцины от Covid-19, а 45% завершили процесс вакцинации.

В понедельник, 30 августа, от Covid-19 в стране привились 4 568 человек, из которых 2 139 получили первую дозу вакцины, 2 143 — вторую дозу вакцин производства Pfizеr, Astra Zeneca и Moderna, а 286 были привиты однократной вакциной Johnson&Johnson.