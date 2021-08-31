Братислава, 31 августа, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Власти Словакии прекращают использование российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Facebook.com/dodon.igor1 Вакцина от коронавируса «'Спутник V'»

«Сегодня (31 августа) последний день, когда жители республики, пожелавшие привиться «Спутником V», смогут получить вторую дозу российской вакцины», — сообщили ТАСС в минздраве.

Вакцинирование прошли около 10,5 тыс. человек, еще 8,1 тыс. человек зарегистрировались на вторую прививку.

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Как сообщало ИА REGNUM, часть доз вакцины от коронавирусной инфекции «Спутника V», которая была поставлена Россией в Словакию, но не использована, была выкуплена РФ обратно.

Российская сторона получила назад 160 тысяч доз препарата из 200 тысяч, доставленных 1 марта. Она напомнила, что причиной отказа от вакцины стал ее истекающий срок годности. Дозы препарата были выкуплены по той же стоимости, по которой их продавали Словакии.

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