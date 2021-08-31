Краснодар, 31 августа, 2021, 11:54 — ИА Регнум. В Краснодарском крае подтверждено 247 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе у 14 детей, сообщили в региональном оперативном штабе 31 августа. Сутками ранее сообщалось о 249 новых случаях заражения.

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Лидирует по числу суточных заражений Сочи — там выявлен сразу 81 новый носитель, на втором месте Краснодар — 25 новых случаев. В Тихорецком районе заболели 12 человек, в Мостовском районе — 11, в Крыловском — десять. В остальных муниципалитетах выявлено от девяти до одного нового носителя.

С начала пандемии на Кубани коронавирус подтверждён у 66 967 человек, в числе заболевших — 4291 ребенок. На 31 августа выздоровели 49 302 пациентов, в 5 233 случаях врачи оказались бессильны.

В стационарах региона с коронавирусом лечатся 3 242 человека, в том числе 104 пациента подключены к аппаратам ИВЛ, пятеро находятся на ЭКМО. Дома лечение проходят 8 659 человек с ковидом.