Москва, 31 августа, 2021, 11:54 — ИА Регнум. Чаще всего в России прививку от коронавируса делают граждане, у кого есть дети старше 18 лет (56%) и чьим родителям исполнилось более 65 лет (52%), приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

Вакцинация

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Привились от коронавируса члены больших семей, у которых есть дети и родители (53%).

Доля, вакцинированных от CJVID-19 граждан, чьи родители моложе 64 лет, составляет 49%.

Среди участников опроса, не имеющих детей, вакцинировались 46%, среди тех, у кого уже нет в живых родителей, — 47%. Среди людей без детей и родителей —44% респондентов.

Опрос проведен 23−27 августа 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 392 населенных пунктах.

ИА REGNUM ранее сообщало, в России на сегодняшний день от коронавирусной инфекции вакцинацию прошли 44% жителей страны.

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