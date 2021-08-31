Москва, 31 августа, 2021, 11:49 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Москве выявили 1162 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших на 31 августа составило 1 млн 567 тыс. 538 человек, из них вылечились 1 млн 446 тыс. 708 человек. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 31 августа сообщили в оперштабе Москвы.

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Всего же за последние сутки в России выявлено 17 813 новых случаев коронавируса в 85 регионах.

Как сообщила 30 августа заместитель мэра столицы Анастасия Ракова, эпидемиологическая ситуация в городе перед началом учебного года значительно улучшилась. «У нас стабильная ситуация с распространением коронавируса», — подчеркнула она.