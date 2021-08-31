Воронеж, 31 августа, 2021, 11:46 — ИА Регнум. В Воронежской области подтверждено 463 новых случая заражения коронавирусом, сообщили 31 августа в региональном оперативном штабе. Накануне, 30 августа, сообщалось о 462 новых носителях инфекции.

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За последние сутки выздоровевшими после коронавируса медики признали 181 воронежца. За тот же период зарегистрирована смерть 22 ковид-пациентов.

Всего в Воронежской области по данным на 31 августа положительные результаты тестов на коронавирус получили 118 561 человек, из них выздоровели 102 849 воронежцев, скончались от ковида 5 067 жителей региона.