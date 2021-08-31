Санкт-Петербург, 31 августа, 2021, 11:48 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Петербурге выявили 513 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщили 31 августа в федеральном оперштабе. Это на 36 случаев меньше, чем в предыдущие сутки, и на 805 случаев меньше, чем два дня назад. Таким образом, Петербург находится на четвертом месте среди регионов РФ по числу новых выявленных носителей, после Москвы (1162), Московской (758) и Свердловской (516) областей.

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За сутки в Петербурге выписали в связи с выздоровлением от ковида 1366 человек, на 804 пациента больше, чем днём ранее. Скончался от COVID-19 за последние сутки 31 человек, это на четыре летальных случая меньше, чем в предыдущие сутки.

Нарастающим итогом в Северной столице за время пандемии выявлено 576 343 случая заражения коронавирусом, выздоровели 552 760 человек, умерли 20 583 человека.