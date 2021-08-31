Москва, 31 августа, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Арбитражный суд Москвы 20 сентября 2021 года рассмотрит финансовый иск Минобороны РФ к ПАО «Научно-производственное объединение «Алмаз» имени академика А.А. Расплетина» из дивизиона концерна «Алмаз-Антей». Истец потребовал взыскать с ответчика почти 46 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

Иск был подан в конце июля 2021 года. Дело принято судьей Ведерниковым. Сумма претензий составляет 45 938 512,73 рубля. Речь идёт «о взыскании неустойки по государственному контракту №1 921 187 309 181 452 297 437 184 от 16.07.2019 года».

НПО «Алмаз» является крупным предприятием в сфере разработки зенитных ракетных систем и иных образцов вооружения. Прибыль предприятия в 2020 году составила 110,69 млн рублей.

Напомним, в августе 2021 года стало известно, что на предприятиях концерна «Алмаз-Антей» начато серийное производство ракет для зенитной системы нового поколения С-500 «Прометей».