Ереван, , 11:42 — REGNUM Родственников военнослужащих, участвовавших осенью 2020 года в боевых действиях в Нагорном Карабахе, допустят к работе комиссии, созданной для расследования событий той войны. Об этом сообщает пресс-служба парламента Армении.

Бои в Карабахе Artsakh Defence Army

Сообщается, что спикер законодательного органа Армении Ален Симонян провёл закрытую встречу с родными участников войны. Также там присутствовали депутаты от всех трёх фракций парламента.

«По итогам обсуждения было решено, что родственники военнослужащих также должны принять участие в работе следственной комиссии по расследованию обстоятельств войны», — отметили в пресс-службе.

Напомним, в Армении в конце июля сообщили о планах создать комиссию, которая будет расследовать события, происходившие с сентября по ноябрь 2020 года в Нагорном Карабахе. Предполагается, что комиссия проведёт собственное расследование всех этапов войны и установит виновных в том, что она началась, и в том, почему война была проиграна.

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