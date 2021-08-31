Москва, 31 августа, 2021, 11:36 — ИА Регнум. В широкую продажу к началу нового учебного года 1 сентября поступил «Дневник российского школьника», изготовленный российским издательством «Феникс+».

Обложка «Дневника российского школьника», изготовленного российским издательством «Феникс+»

На цветной обложке этого дневника изображена карта России. В ней аккуратно указаны критически важные для России части её конституционной территории: Калининградская область и Крым. Но полностью отсутствуют столь же конституционно принадлежащие России Курильские острова.

Кто и как осуществляет надзор за соблюдением Конституции России в деле печатания этих учебных принадлежностей — не ясно. Известно лишь, что ответственность за такое нарушение Конституции России несёт издатель дневника: издательство «Феникс+».

На сайте издательства говорится: «ООО «Феникс+» входит в группу компаний «Феникс», которая существует на российском рынке с 1988 года. Наша компания создана в 2001 году для работы в новом направлении — производство и реализация бумажно-беловой продукции, школьного текстиля, товаров для школы и офиса. Компания выпускает на рынок продукцию под торговыми марками: «Феникс+», «Escalada» и «Fenix-Art». В линейку производимых нами товаров входит эксклюзивно разработанная собственная продукция. Наша продукция представлена в розничных сетях регионального и федерального масштаба. Чтобы оптимизировать работу с клиентами, наши представительства работают в Центральном, Южном, Поволжском и Уральском федеральных округах. На счету ООО «Феникс+» множество наград и дипломов всероссийских конкурсов и премий отраслевого рынка. Компания неоднократно становилась лауреатом премии «Золотая скрепка» и дипломантом конкурса «Сто лучших товаров России». Компании, входящие в ГК «Феникс»: ООО «Феникс+» — российский производитель канцелярии, товаров для школы и офиса; ООО ТД «Феникс» — крупнейшее книжное издательство на юге России; ООО «Феникс-Премьер» — детская книга; ООО «Феникс-Презент» — подарки и сувениры.