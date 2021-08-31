Симферополь, 31 августа, 2021, 11:32 — ИА Регнум. В Республике Крым подтверждён 281 новый случай заражения коронавирусом, сообщили 31 августа в региональном оперативном штабе. Накануне, 30 августа, сообщалось о 298 новых носителях инфекции.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За минувшие сутки в регионе с выздоровлением после COVID-19 были выписаны сразу 444 жителя. За тот же период зарегистрировано 15 новых смертей.

На 31 августа положительные результаты тестов на коронавирус получили 71 078 жителей, выздоровевшими признаны 60 535 человек. Скончались 2 196 пациентов с коронавирусом. В настоящее время лечение от COVID-19 проходят амбулаторно 4 897 человек, в стационарах — 2 731 пациент.