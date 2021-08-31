Санкт-Петербург, 31 августа, 2021, 11:35 — ИА Регнум. Драка мигрантов в кафе на проспекте Косыгина в Красногвардейском районе Санкт-Петербурге произошла после распития ими алкогольных напитков. Об этом 31 августа ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

PrtScr видео ГУ МВД по СПб и ЛО Драка в кафе (цитата видео пресс-службы ГУ МВД по СПб и ЛО)

При этом в полиции опровергли сообщения СМИ о «массовой» драке в кафе. По данным ведомства, словесный конфликт, переросший в драку с применением столовых приборов, произошел между тремя гражданами одной из стран ближнего зарубежья.

«Конфликт произошел на бытовой почве в результате совместного распития спиртных напитков. Несколько находившихся в помещении соотечественников указанных граждан попытались разнять мужчин, вступивших в драку, после чего вызвали полицию», — пояснили в Главке МВД.

Участникам конфликта понадобилась медицинская помощь. После оказания которой все трое в удовлетворительном состоянии были отпущены на амбулаторное лечение, но доставлены в отдел полиции для разбирательства.

«В том числе они будут проверены на предмет соблюдения миграционного законодательства», — подчеркнули в ГУ МВД.

Добавим, что рядом с кафе, где произошла драка, находится широко известный у беднейших слоёв населения Петербурга продуктовый магазин, в котором работает множество трудовых мигрантов.

Видео пресс-службы ГУ МВД по СПб и ЛО.