Бразилиа, 31 августа, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Решение о начале кампании по ревакцинации от COVID-19 среди пожилых жителей Бразилии приняли бразильские власти. Об этом 31 августа сообщает ИА «Красная Весна».

(сс) Phill Natal Вакцинация против коронавируса в Бразилии

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Уточняется, что, по данным агентства ANSA Latina, прививочная кампания по ревакцинации от коронавируса для лиц старше 70 лет будет начата минздравом Бразилии с 15 сентября, а в Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро — с 1 сентября

При этом на сегодняшний день в Бразилии вакцинацию от нового заболевания двумя дозами препарата прошли 60,3 млн человек или 37,7% населения страны, одну дозу получили 83% населения (133,2 млн человек).

Отметим, в Бразилии для вакцинации от COVID-19 применяются препараты AstraZeneca, Pfizer и Coronavac, а также однокомпонентная вакцина Janssen.