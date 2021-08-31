Канберра, 31 августа, 2021, 11:27 — ИА Регнум. По словам премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, резкие различия в уровне смертности от COVID-19 между такими самыми густонаселенными штатами, как Виктория и Новый Южный Уэльс объясняются уровнем вакцинации. Об этом он заявил 31 августа в эфире радиостанции 4BC.

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В беседе с радиоведущим Нилом Брином Моррисон сравнил уровни смертности во время крупнейшей вспышки коронавируса в Виктории в 2020 году и распространением «Дельта"-варианта, который сейчас бьет все новые рекорды в Новом Южном Уэльсе.

«Уровень смертности в Виктории в то время составлял 4,3%», — Моррисон, добавив, что в прошлом году никакой вакцины от COVID-19 вообще не существовало.

«Но теперь при том же числе новых случае заражения в Новом Южном Уэльсе уровень смертности — 0,4%», — отметил Моррисон.