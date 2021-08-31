Веллингтон, 31 августа, 2021, 11:26 — ИА Регнум. В связи с недавним началом вспышки «Дельта"-варианта коронавируса в Новой Зеландии за прошедшие сутки в стране было выявлено еще 49 новых случаев заражения, в результате чего масштабы вспышки составили 612 случаев. Об этом 31 августа сообщил австралийский телеканал Nine News.

Валерия Кузнецова Окленд. Новая Зеландия

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Все 49 новых случаев были зарегистрированы за последние 24 часа в самом крупном городе Новой Зеландии — в Окленде. В то же время это минимум суточного прироста за шесть последние дней.

Выступая на пресс-конференции, генеральный директор министерства здравоохранения Новой Зеландии Эшли Блумфилд отметил, что данный факт является «еще одним обнадеживающим признаком того, что органы общественного здравоохранения быстро принимают меры, замедляющие распространение вируса».

С начала вспышки «Дельта"-варианта в Новой Зеландии две недели назад в стране зарегистрировано 597 случаев заболевания в Окленде и 15 — в Веллингтоне.