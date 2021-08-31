Канберра, 31 августа, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, выступая в эфире радиостанции 4BC 31 августа, подтвердил, что его правительство готово предусмотреть домашний карантин для австралийцев, которые вернутся из-за границы, как только 70% граждан, находящихся на территории страны, будут полностью вакцинированы от COVID-19. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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«Я хочу, чтобы домашний карантин стал нормой», — заверил общественность Моррисон.

Напомним, что в настоящее время австралийцы обязаны проводить время на карантине не у себя дома, а в отелях. Местные полицейские в свою очередь наносят нерегулярные визиты в номера, чтобы удостовериться, что граждане действительно соблюдают режим самоизоляции.

В настоящее время домашний карантин в тестовом режиме испытывается только на территории Южной Австралии.