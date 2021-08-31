Канберра, 31 августа, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Выступая перед журналистами 31 августа, глава правительства Австралийской столичной территории Эндрю Барр заявил, что в настоящее время Канберра находится на пути к достижению целевых показателей вакцинации от COVID-19, соответствующих национальному плану по снятию ограничений, установленному премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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В ходе пресс-конференции Барр отметил, что кампания по иммунизации населения Канберры и ее пригородов продолжается опережающими темпами:

«Судя по показателям вакцинации в Австралийской столичной территории, к тому времени, когда вся страна достигнет 70% [вакцинированных], то, исходя из текущего развития событий, Австралийская столичная территория достигнет к тому моменту уже 80%».

«Так что нам нужно, чтобы как можно больше австралийцев прошли вакцинацию», — добавил Барр.