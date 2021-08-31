Мельбурн, Австралия, 31 августа, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Премьер-министр второго по численности населения штата Австралии Виктории Дэниел Эндрюс, выступая на пресс-конференции, заявил, что в настоящее время в штате регистрируется слишком много новых случаев COVID-19. Поэтому снять локдаун на этой неделе представляется его правительству невозможным, однако местные власти готовы пойти на «скромные послабления» действующих антикоронавирусных ограничений. Об этом 31 августа сообщил телеканал Nine News.

Richard Jones Мельбурн

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За последние 24 часа в Виктории было зарегистрировано 76 новых случая заражения коронавирусом. В настоящее время органы общественного здравоохранения не могут установить цепочки заражения 31 человека.

Премьер-министр Эндрюс отметил, что «скромные послабления» ограничений будут объявлены 1 сентября, когда правительство Виктории представит дорожную карту, включая пороговые значения новых случаев коронавируса, выявляемых за сутки, по выводу штата из карантина.