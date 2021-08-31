Канберра, 31 августа, 2021, 11:14 — ИА Регнум. За последние сутки в Австралийской столичной территории было зарегистрировано 13 новых случаев COVID-19. 31 августа глава столичного правительства Эндрю Барр продлил срок действующего в Канберре и ее пригородах локдауна еще на две недели. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В ходе брифинга Барр отметил, что локдаун, который первоначально планировалось свернуть 2 сентября, оказалась «очень эффективным», но его необходимо продлить, чтобы сдержать распространение SARS-CoV-2.

Локдаун в Канберре был продлен до полуночи 17 сентября с некоторым смягчением ограничений, включая увеличении времени для прогулок и отдыха на свежем воздухе до двух часов в день. Дистанционное обучение будет продолжаться до конца третьего семестра.

Власти Канберры также расширили пакет помощи бизнесу.