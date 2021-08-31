Канберра, 31 августа, 2021, 11:08 — ИА Регнум. Австралия примет участие в «обмене дозами» вакцины от COVID-19 с Сингапуром, в результате чего в следующем месяце в страну прибудут дополнительные 500 000 доз препарата. Об этом 31 августа в ходе пресс-конференции сообщил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, передает телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Премьер-министр Моррисон объявил о сделке, согласно которой полмиллиона доз Pfizer, первоначально выделенных Сингапуру, теперь будут перенаправлены в Австралию. В ответ Австралия предоставит Сингапуру 500 000 доз в декабре.

«Речь идет о сделке по обмену дозами, которая просто означает, что мы берем те 500 000 доз, которые у них есть сейчас, чтобы мы могли их распределить через нашу систему в этом месяце, в наступающем в сентябре, а потом просто предоставим им 500 000 доз в декабре», — заявил Моррисон.

Отмечается, что полученная партия вакцины из Сингапура будет распределена между всеми штатами и территориями Австралии.